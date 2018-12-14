"Балтика" ведет переговоры по расторжению контракта с Игорем Ледяховым

Гендиректор "Балтики" Тажутдин Качукаев рассказал, что клуб ведет переговоры о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Ледяховым.На данный момент клуб из Калининграда занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков.