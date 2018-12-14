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"Балтика" ведет переговоры по расторжению контракта с Игорем Ледяховым

Гендиректор "Балтики" Тажутдин Качукаев рассказал, что клуб ведет переговоры о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Ледяховым.

На данный момент клуб из Калининграда занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков.

Sport24
Теги: ФНЛ Балтика Ледяхов
Сегодня, 14:14
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#3  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 14:58)
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Вообще не понимаю... зачем везти переговоры...если в нормальном клубе в контракте всё прописано...значит этот клуб не нормальный...и зачем вам этот стадион был нужен. для Ч.М. всем было понятно нормальным людям...что после вы его не потяните......ну да...царь сказал надо значит надо....не доумки ВСЕ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Гендиректор "Балтики" Тажутдин Качукаев рассказал, что клуб ведет переговоры о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Ледяховым.

Всё.
п3да команде.

пропал Калабуховский дом (С)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 14:33)
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Болеет за:
«Ростов»
Пошел ледяхов по п..те......


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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