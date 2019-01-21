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Максим Григорьев сменит "Балтику" на "Авангард"

Форвард "Балтики" Максим Григорьев перейдет в "Авангард" на правах свободного агента, сообщает "Чемпионат".

28-летний нападающий, известный по выступлениям за "Ростов" и "Локомотив", подпишет контракт с курским клубом как минимум до конца сезона.

После 24 туров "Авангард" занимает в таблице Олимп-ФНЛ третье место.
Теги: Балтика Авангард Григорьев
Сегодня, 08:18
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