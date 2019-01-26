ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Курск 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Источник: "Луч" доиграет сезон в ФНЛ молодежкой

Дальневосточный "Луч" доиграет сезон в ФНЛ молодежной командой, сообщает "Р-Спорт".

"Руководство клуба планирует доиграть сезон молодежью, а футболистам, которые находятся в клубе на данный момент, предложено уходить бесплатно в другие клубы или просто тренироваться", – заявил источник.

Ранее сообщалось, что клуб может сняться с первенства из-за долгов.
Теги: Луч
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