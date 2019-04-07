Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|29
|60
|2
|Томь
|29
|54
|3
|Сочи
|29
|51
|4
|Чертаново
|30
|46
|5
|Нижний Новгород
|29
|46
|6
|Шинник
|30
|45
|7
|СКА-Хабаровск
|30
|45
|8
|Авангард
|28
|44
|9
|Краснодар-2
|28
|41
|10
|Ротор
|29
|39
|11
|Спартак-2
|29
|38
|12
|Мордовия
|29
|38
|13
|Луч
|30
|38
|14
|Химки
|29
|36
|15
|Балтика
|29
|35
|16
|Факел
|29
|32
|17
|Армавир
|29
|29
|18
|Тюмень
|29
|27
|19
|Сибирь
|29
|24
|20
|Зенит-2
|29
|15
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"Зенит-2" и "Сибирь" сыграли вничью
"Зенит-2" и "Сибирь" в матче 30-го тура первенства ФНЛ сыграли вничью - 2:2.
ФНЛ
30-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:2
Голы: Еловских, 15 (1:0). Галыш, 44 (1:1). Азаров, 70 (1:2). Мостовой, 87 - с пенальти (2:2).
Нереализованный пенальти: Чеботару, 11 (вратарь)
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Городовой, Терентьев, Вяткин, Рукас, Мостовой, Иванов (Плетнев, 64), Буранов (Камышев, 64), Богаев, Маркин, Воробьев (Сергеев, 46), Еловских (Макеев, 82).
"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Ларенц, Смирнов, Аравин, Копаев, Галыш (Антипов, 61), Киреенко, Чеботару, Гладышев (Коржунов, 46), Беляев (Орлов, 55. Макаренко, 81), Азаров.
Предупреждения: Вяткин, 25. Гладышев, 37. Терентьев, 67. Смирнов, 69. Антипов, 73. Смирнов, 88.
Удаление: Антипов, 82 (грубая игра, вторая ж.к.).
ФНЛ
30-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:2
Голы: Еловских, 15 (1:0). Галыш, 44 (1:1). Азаров, 70 (1:2). Мостовой, 87 - с пенальти (2:2).
Нереализованный пенальти: Чеботару, 11 (вратарь)
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Городовой, Терентьев, Вяткин, Рукас, Мостовой, Иванов (Плетнев, 64), Буранов (Камышев, 64), Богаев, Маркин, Воробьев (Сергеев, 46), Еловских (Макеев, 82).
"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Ларенц, Смирнов, Аравин, Копаев, Галыш (Антипов, 61), Киреенко, Чеботару, Гладышев (Коржунов, 46), Беляев (Орлов, 55. Макаренко, 81), Азаров.
Предупреждения: Вяткин, 25. Гладышев, 37. Терентьев, 67. Смирнов, 69. Антипов, 73. Смирнов, 88.
Удаление: Антипов, 82 (грубая игра, вторая ж.к.).
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