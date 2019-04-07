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Тамбов
Томь
Сочи
Чертаново
Нижний Новгород
Шинник
СКА-Хабаровск
Авангард
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Тюмень
Сибирь
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 29 60
2 Томь 29 54
3 Сочи 29 51
4 Чертаново 30 46
5 Нижний Новгород 29 46
6 Шинник 30 45
7 СКА-Хабаровск 30 45
8 Авангард 28 44
9 Краснодар-2 28 41
10 Ротор 29 39
11 Спартак-2 29 38
12 Мордовия 29 38
13 Луч 30 38
14 Химки 29 36
15 Балтика 29 35
16 Факел 29 32
17 Армавир 29 29
18 Тюмень 29 27
19 Сибирь 29 24
20 Зенит-2 29 15
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"Зенит-2" и "Сибирь" сыграли вничью

"Зенит-2" и "Сибирь" в матче 30-го тура первенства ФНЛ сыграли вничью - 2:2.

ФНЛ

30-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:2

Голы: Еловских, 15 (1:0). Галыш, 44 (1:1). Азаров, 70 (1:2). Мостовой, 87 - с пенальти (2:2).

Нереализованный пенальти: Чеботару, 11 (вратарь)

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Городовой, Терентьев, Вяткин, Рукас, Мостовой, Иванов (Плетнев, 64), Буранов (Камышев, 64), Богаев, Маркин, Воробьев (Сергеев, 46), Еловских (Макеев, 82).

"Сибирь" (Новосибирск): Киселев, Ларенц, Смирнов, Аравин, Копаев, Галыш (Антипов, 61), Киреенко, Чеботару, Гладышев (Коржунов, 46), Беляев (Орлов, 55. Макаренко, 81), Азаров.

Предупреждения: Вяткин, 25. Гладышев, 37. Терентьев, 67. Смирнов, 69. Антипов, 73. Смирнов, 88.

Удаление: Антипов, 82 (грубая игра, вторая ж.к.).
Теги: Зенит-2 Сибирь
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