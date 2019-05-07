Россия РПЛ 2018/19
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УЕФА летом может рассмотреть вопрос о включении крымского клуба в еврокубки
Исполком УЕФА должен летом рассмотреть вопрос о предоставлении Крымскому футбольному союзу путевки для участия одного клуба полуострова в еврокубках.
"В 2014 году в УЕФА нам говорили, что они через 3-5 лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путевки в один из еврокубков. Сейчас говорят, что они видят наше развитие, но речи об интеграции в чемпионат России не идет, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что летом в этом году УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков в последующие годы", - сказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.
"РБ"
"В 2014 году в УЕФА нам говорили, что они через 3-5 лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путевки в один из еврокубков. Сейчас говорят, что они видят наше развитие, но речи об интеграции в чемпионат России не идет, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что летом в этом году УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков в последующие годы", - сказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.
"РБ"
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