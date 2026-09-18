Мусаев прокомментировал отношение судей к Кордобе

- Если говорить про матч с "Акроном", он был просто ужасного качества от арбитра. Есть куча нарезок, если вы пересмотрите - игроки "Акрона" его откровенно валили и толкали. Так не должно быть. Раз, два, три - и ничего нет. Потом просто в игровом эпизоде защитник "Акрона" бьет его в спину - и ничего нет, а у нас потом за такое Пальцеву дают желтую карточку.
Давайте судить одинаково. Мы остаемся скромными, не говорим про плохое судейство, но в этом эпизоде я должен заступиться за Джона. То, что происходит, не очень хорошо. Но сегодня Левников (главный арбитр) молодец, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
Поводом для вопроса стала публикация Кордобы в социальных сетях, в которой он намекнул на особое отношение со стороны арбитров. В девятом туре "Краснодар" не сумел обыграть "Оренбург" - 0:0. Команда Мусаева набрала 21 очко и сохраняет первое место в РПЛ. 10 октября "Краснодар" примет "Зенит".