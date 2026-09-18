Ещенко - о результативности Угальде: покупка второго нападающего его мотивировала

- Мне кажется, что с приходом Даку Угальде стал играть агрессивнее и больше забивать.
Думаю, покупка второго нападающего его мотивировала - любой футболист хочет играть, - передаёт слова Ещенко "Спорт-Экспресс".
Угальде в нынешнем сезоне провёл 13 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал два ассиста на партнёров. Один из своих голов форвард забил в последней встрече "Спартака", принеся команде победу над "Факелом" со счётом 1:0. После девяти туров красно-белые набрали 19 очков и занимают третье место в РПЛ.