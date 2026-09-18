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Ещенко - о результативности Угальде: покупка второго нападающего его мотивировала

Андрей Ещенко объяснил высокую результативность Манфреда Угальде в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший футболист "Спартака" считает, что появление Мирлинда Даку усилило конкуренцию в атаке и стало дополнительной мотивацией для костариканского нападающего.

- Мне кажется, что с приходом Даку Угальде стал играть агрессивнее и больше забивать.

Думаю, покупка второго нападающего его мотивировала - любой футболист хочет играть, - передаёт слова Ещенко "Спорт-Экспресс".

Угальде в нынешнем сезоне провёл 13 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал два ассиста на партнёров. Один из своих голов форвард забил в последней встрече "Спартака", принеся команде победу над "Факелом" со счётом 1:0. После девяти туров красно-белые набрали 19 очков и занимают третье место в РПЛ.

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