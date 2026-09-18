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В руководстве "Динамо" высказались о чемпионских амбициях

Павел Пивоваров высказался о перспективах "Динамо" в борьбе за чемпионство после крупной победы над "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"
Генеральный директор московского клуба считает, что уровень состава и прогресс команды позволяют бело-голубым ставить перед собой самые высокие задачи.

- Нам надо бороться за самые высокие места с учетом нашего состава, с учетом того, как прогрессирует команда.

Надо идти от игры к игре, улучшать свои результаты сейчас. Все возможно. Напомню, что в трех очках друг от друга четыре команды, а может быть, и пять по итогам дня, - цитирует функционера "Матч ТВ".

"Динамо" разгромило "Ростов" на выезде со счётом 3:0 и продлило победную серию в РПЛ до пяти матчей. После девяти туров бело-голубые набрали 19 очков и занимают второе место. 11 октября команда сыграет в Казани с "Рубином".

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