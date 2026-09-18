Полузащитник "Рубина" рассказал о задачах команды на сезон

- Мы хотим бороться за топ-5 в этом сезоне.
Если бы мы выиграли некоторые прежние матчи, то мы бы было выше в турнирной таблице. Но сложилось так, как сложилось. Нам нужно смотреть вперед и стараться выиграть каждую следующую игру, - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Накануне казанцы разделили очки с "Родиной" - 1:1. Для "Рубина" эта ничья с таким счётом стала уже шестой в нынешнем сезоне. После девяти туров команда набрала 12 очков и располагается на шестой строчке. Следующую встречу чемпионата "Рубин" проведёт 11 октября дома против московского "Динамо".