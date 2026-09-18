"Провокатор". Игрок "Оренбурга" высказался о противостоянии с Кордобой

Алексей Татаев прокомментировал противостояние с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой в матче РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

Джон - провокатор, не знаю, почему судьи это не пресекают. Мне сразу же такое пресекали, в первом же эпизоде мне дали желтую карточку. А он сколько фолов совершил, судья не обращал на это внимание.

Защитник "Оренбурга" назвал колумбийца провокатором и остался недоволен тем, как арбитр оценивал действия футболистов, при этом высоко отозвался об игровых качествах форварда.- Противостояние с Кордобой? Не было конфликта, просто у всех футболистов бывают разные стили.В целом Кордоба - хороший нападающий и футболист, приятно с такими играть, - сказал Татаев в эфире "Матч ТВ".Встреча "Оренбурга" с лидером чемпионата завершилась без забитых мячей - 0:0, а Татаев был признан лучшим игроком матча. Команда набрала девять очков и располагается на 11-м месте в РПЛ. Победить в чемпионате оренбуржцам не удаётся уже восемь встреч подряд.