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ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо"

ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" в матче девятого тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Встреча в Каспийске завершилась со счётом 3:1 в пользу московской команды.

На 13-й минуте хозяева пропустили после автогола Махмуджона Махамаджонова. Спустя семь минут Гамид Агаларов сравнял счёт. Победу ЦСКА принесли голы во втором тайме: на 69-й минуте отличился Лусиано Гонду, а на 79-й преимущество армейцев увеличил Имран Фиров.

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Голы: Агаларов, 20 - Мухамаджонов, 13 (аг), Лусиано, 69, Фиров, 79.

"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, Аларкон, Алибеков, Кагермазов, Махамаджонов, Апшацев (Александров, 70), Мрезиг, Глушков, Смелов (Джавад, 46), Лесовой (Хубулов, 82), Агаларов (Миро, 79).

ЦСКА: Тороп, Аззи, Жоао Виктор, Данилов, Абдулкадыров (Лукин, 46), Круговой, Кисляк, Обляков (Кармо, 90+4), Олейников (Алвес, 77), Глебов (Фиров, 77), Мусаев (Лусиано, 46).

Предупреждения: Мрезиг, 18, Абдулкадыров, 25, Данилов, 44, Агаларов, 44, Жоао Виктор, 44, Алибеков, 44, Олейников, 52.

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