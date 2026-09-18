Барко поделился эмоциями после возвращения в состав "Спартака"

- Пришлось сильно потерпеть, но главное - выиграли. Идем дальше!
Мое возвращение? Здорово! Я очень хотел уже вернуться, наконец! Продолжу тренироваться, чтобы показывать максимум, - заявил Барко пресс-службе "Спартака".
Барко появился на поле в матче девятого тура РПЛ против "Факела", который красно-белые выиграли со счётом 1:0. До этой встречи аргентинец почти месяц не принимал участия в матчах из-за болезни. В нынешнем сезоне на его счету шесть игр во всех турнирах, один гол и одна результативная передача. "Спартак" набрал 19 очков и занимает третье место в чемпионате России.