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Барко поделился эмоциями после возвращения в состав "Спартака"

Эсекьель Барко рассказал о своих ощущениях после возвращения в состав "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Аргентинский полузащитник признался, что ждал возможности снова выйти на поле и теперь намерен продолжать работу, чтобы набрать оптимальную форму.

- Пришлось сильно потерпеть, но главное - выиграли. Идем дальше!

Мое возвращение? Здорово! Я очень хотел уже вернуться, наконец! Продолжу тренироваться, чтобы показывать максимум, - заявил Барко пресс-службе "Спартака".

Барко появился на поле в матче девятого тура РПЛ против "Факела", который красно-белые выиграли со счётом 1:0. До этой встречи аргентинец почти месяц не принимал участия в матчах из-за болезни. В нынешнем сезоне на его счету шесть игр во всех турнирах, один гол и одна результативная передача. "Спартак" набрал 19 очков и занимает третье место в чемпионате России.

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