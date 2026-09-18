ЦСКА продлил серию без поражений и остался в группе лидеров. Махачкалинцам не помог даже шикарный подарок Абдулкадырова

В общем-то, «армейцы» прошли уже по привычному сценарию. В очередной раз москвичи не слишком впечатлили, но своё дело сделали и увезли из Дагестана три очка.
В стартовом составе ЦСКА в глаза бросилось присутствие Олейникова. Новичок «армейцев» впервые попал в стартовый состав своей команды. Он расположился на левом фланге вместе с Круговым, который занял место дисквалифицированного Рейеса.
И именно левый фланг ЦСКА стал главным оружием гостей. Махачкалинцам приходилось тратить много сил на оборону, но моменты у москвичей возникали совсем редко. Но уже на 13-й минуте ЦСКА удалось открыть счёт. Голевую атаку начал Аззи, перебравшийся в ЦСКА из «Динамо» Мх, он отобрал мяч на чужой половине поля у Махамаджонова, а затем прострелил. Передачу защитника ЦСКА прерывал сам Махамаджонов, но он срезал мяч в свои ворота, став абсолютным антигероем эпизода.
Махачкалинцы отыгрались уже на 20-й минуте. И они воспользовались подарком, который им преподнёс соперниц. Абдулкадыров разыгрывал штрафной на своей половине поля, но сделал чудовищную передачу, подарив мяч Агаларову. В итоге тот разыграл комбинацию со Смеловым и реализовал выход один на один, забив пятый мяч в сезоне!
Ещё до перерыва москвичи сумели забить вновь, это сделал Круговой. Но гол отменили из-за офсайда.
В целом, игра ЦСКА была далека от идеала. За весь тайм москвичи нанесли всего один удар в створ, а махачкалинцы — два. А самым ярким эпизодом тайма стала потасовка, которую устроили Агаларов и Данилов. Удалять можно было обоих, но арбитр обошёлся жёлтыми карточками.
Уже в перерыве наставник ЦСКА Игдисамов заменил обоих дагестанских игроков своей команды — Абдулкадырова и Мусаева. Возможно, оба просто перегорели, оказавшись в родных степях. И замены гостей сработали, вышедший на поле Лусиано Гонду стал автором победного гола.
При этом для ЦСКА тайм получился очень тяжёлым. В начале второй половины встречи забивать должны были хозяева. Сперва Аларкон угодил в перекладину, а затем уже Мрезиг промахнулся с убойной позиции.
Но постепенно ЦСКА удалось прийти в себя. А ключевым стал эпизод на 69-й минуте. Обляков нашёл передачей Олейникова, тот пробил, но вратарь махачкалинцев отбил мяч. Впрочем, Олейников протолкнул мяч Гонду, который с близкого расстояния переправил его в ворота.
Точку в этом поединке поставил Фиров, отличившийся уже через две минуты после выхода на поле. 18-летний полузащитник получил передачу от Кисляка, убежал от Алибекова, а затем ещё и переиграл вратаря Магомедова. Отыграться с 1:3 у махачкалинцев уже не получилось, да и в концовке хозяева выглядели откровенно неважно.
ЦСКА не проигрывает в РПЛ уже в 11 матчах. И самое главное для москвичей, что они продолжают оставаться в группе преследователей «Краснодара». Перед большим перерывом на поединки сборных «армейцы» отстают от «быков» всего на два балла. В этой части таблицы очень высокая плотность, позволяющая рассчитывать на серьёзную борьбу за чемпионство.
Фото: ЦСКА, "Динамо" Мх