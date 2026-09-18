Гасилин оценил шансы "Зенита" в борьбе за чемпионство

Фото: ФК "Зенит"

- На паузу " Зенит " уходит в конкурентной борьбе за золото. Очень трудно проанализировать хорошую игру. Сейчас команда делает ставку на индивидуальные действия игроков. И хорошо, что они проявляют свои лучшие качества, - цитирует Гасилина "Советский спорт"

Бывший нападающий клуба с берегов Невы считает, что перед паузой команда сохраняет конкурентные позиции в борьбе за золото, а важную роль в её игре сейчас имеют индивидуальные качества футболистов.В Калининграде "Зенит" добился победы над "Балтикой" со счётом 3:2. В составе гостей отличились Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. После девяти туров петербуржцы набрали 18 очков и занимают четвёртое место в РПЛ. Следующую встречу команда проведёт 10 октября на выезде против лидирующего "Краснодара".