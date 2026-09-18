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Гасилин оценил шансы "Зенита" в борьбе за чемпионство

Алексей Гасилин оценил положение "Зенита" в чемпионской гонке после победы над "Балтикой".
Фото: ФК "Зенит"
Бывший нападающий клуба с берегов Невы считает, что перед паузой команда сохраняет конкурентные позиции в борьбе за золото, а важную роль в её игре сейчас имеют индивидуальные качества футболистов.

- На паузу "Зенит" уходит в конкурентной борьбе за золото. Очень трудно проанализировать хорошую игру. Сейчас команда делает ставку на индивидуальные действия игроков. И хорошо, что они проявляют свои лучшие качества, - цитирует Гасилина "Советский спорт".

В Калининграде "Зенит" добился победы над "Балтикой" со счётом 3:2. В составе гостей отличились Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. После девяти туров петербуржцы набрали 18 очков и занимают четвёртое место в РПЛ. Следующую встречу команда проведёт 10 октября на выезде против лидирующего "Краснодара".

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