Гендиректор "Чайки": у меня сомнений в нашей невиновности по обвинению в договорном матче нет
Генеральный директор "Чайки" Владимир Аврамко прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова, который заявил, что с большой долей вероятности будут вынесены спортивные санкции в отношении лиц, которые оказали противоправное влияние на результат матча в 27-м туре зоны "Юг" в ПФЛ между "Чайкой" и "Черноморцем" (3:1).
"Мы оказываем содействие органам, которые уже начали проверку этого матча. На данный момент я вижу, что внутреннюю проверку заканчивают. Я не вижу никаких критичных заявлений со стороны руководителя РФС. Мы оказываем всю поддержку, которая необходима.
Я вчера был на связи с РФС. Говорил о том, что дело дошло до органов в Ростовской области, с которыми мы сотрудничаем. Мы доказываем свою открытость, тем самым подтверждаем абсолютную невиновность в данном вопросе. Пугают ли меня слова о возможных санкциях? Они могут пугать тех людей, которые могут в чем-то сомневаться. У меня сомнений в нашей невиновности нет. При необходимости мы способны это доказать. Вопрос только в том, чтобы, может, больше было открытой информации о ходе внутреннего расследования, потому что мы на данный момент ни сном ни духом о том, что происходит. Мы открыты для того, чтобы давать необходимую информацию", - цитирует Аврамко Sport24.ru.
"Мы оказываем содействие органам, которые уже начали проверку этого матча. На данный момент я вижу, что внутреннюю проверку заканчивают. Я не вижу никаких критичных заявлений со стороны руководителя РФС. Мы оказываем всю поддержку, которая необходима.
Я вчера был на связи с РФС. Говорил о том, что дело дошло до органов в Ростовской области, с которыми мы сотрудничаем. Мы доказываем свою открытость, тем самым подтверждаем абсолютную невиновность в данном вопросе. Пугают ли меня слова о возможных санкциях? Они могут пугать тех людей, которые могут в чем-то сомневаться. У меня сомнений в нашей невиновности нет. При необходимости мы способны это доказать. Вопрос только в том, чтобы, может, больше было открытой информации о ходе внутреннего расследования, потому что мы на данный момент ни сном ни духом о том, что происходит. Мы открыты для того, чтобы давать необходимую информацию", - цитирует Аврамко Sport24.ru.