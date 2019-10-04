Они посетили гимназию №33 – лучшее учебное заведение района, входит в сотню лучших школ Подмосковья. При школе есть поле с натуральным газоном и детская футбольная секция.
Встреча началась с раздачи подарков и автографов. Затем школьники были поделены на три команды, в каждой из которых оказалось по одному торпедовцу. После окончания футбольных матчей детям вручили памятные подарки.
Все учащиеся были приглашены на домашние матчи "Торпедо", сообщается на официальном сайте ФНЛ.
"Торпедо" провело социальную акцию в Мытищах
Футболисты команды Андрей Лях, Максим Максимов и Евгений Татаринов и отправились в Мытищи.
Фото: ФК "Торпедо"
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