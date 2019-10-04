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"Торпедо" провело социальную акцию в Мытищах

Футболисты команды Андрей Лях, Максим Максимов и Евгений Татаринов и отправились в Мытищи.
Фото: ФК "Торпедо"
Они посетили гимназию №33 – лучшее учебное заведение района, входит в сотню лучших школ Подмосковья. При школе есть поле с натуральным газоном и детская футбольная секция.

Встреча началась с раздачи подарков и автографов. Затем школьники были поделены на три команды, в каждой из которых оказалось по одному торпедовцу. После окончания футбольных матчей детям вручили памятные подарки.

Все учащиеся были приглашены на домашние матчи "Торпедо", сообщается на официальном сайте ФНЛ.


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Теги: Торпедо ФНЛ
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