- Матч со "Спартаком" стал звоночком. Сложись игра нормально — наверное, даже не задумывался бы об уходе. Но тот матч меня немного надломил. И есть еще одна — я устал от постоянных дорог. Уже тошнит от них, если честно...
Напомним, 27 мая "Крылья Советов" официально объявили о переходе 35-летнего голкипера Сергея Песьякова, у которого завершился срок контракта с "Ростовом". Российский вратарь представлял "Ростов" с лета 2017 года. На его счету 182 матчах в желто-синей футболке, в которых он пропустил 234 мяча и 50 отыграл на ноль.
Источник: Sport24
"Тот матч меня немного надломил". Песьяков рассказал о причинах, по которым покинул "Ростов"
Вратарь Сергей Песьяков рассказал, почему не стал продлевать соглашение с "Ростовом".
Фото: Чемпионат.com