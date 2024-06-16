По информации Metaratings, экс-главный тренер московского "Торпедо" Артем Горлов войдет в тренерский штаб "Ахмата", который возглавляет Магомед Адиев. Сообщается, что инициатором приглашения является сам главный тренер грозненцев. Ожидается, что Горлов займет должность тренера-аналитика.
Напомним, последним местом работы 36-летнего специалиста было "Торпедо", которое он возглавлял с октября 2023 по январь 2024 года. Под его руководством черно-белые провели 3 матча в Первой лиге, одержав в них всего одну победу и дважды сыграв вничью.
Бывший главный тренер "Торпедо" Горлов может войти в штаб Адиева в "Ахмате"
Экс-наставник "Торпедо" Артем Горлов может присоединиться к тренерскому штабу "Ахмата".
Фото: ФК "Торпедо"