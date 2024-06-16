- Кандидатуру Горлова только обсуждали с Адиевым. Горлов будет одним из помощников главного тренера. Мы еще не приняли окончательное решение. Через пару дней команда выйдет из отпуска и, возможно, он присоединится.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший тренер московского "Торпедо" Артем Горлов может присоединиться к тренерскому штабу Магомеда Адиева в "Ахмате".
Горлов покинул "автозаводцев" в январе этого года и с тех пор находился без клуба.
По итогам минувшего сезона грозненцы финишировали на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 30 матчах.
Источник: "СЭ"
Спортивный директор "Ахмата": Горлов, возможно, будет одним из помощников Адиева. Мы еще не приняли окончательное решение
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев подтвердил, что Артем Горлов может пополнить тренерский штаб команды.
Фото: ФК "Торпедо"