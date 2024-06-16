Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Польша
1 - 2 1 2
НидерландыЗавершен
Словения
1 - 1 1 1
ДанияЗавершен
Сербия
0 - 1 0 1
Англия1 тайм

Спортивный директор "Ахмата": Горлов, возможно, будет одним из помощников Адиева. Мы еще не приняли окончательное решение

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев подтвердил, что Артем Горлов может пополнить тренерский штаб команды.
Фото: ФК "Торпедо"
- Кандидатуру Горлова только обсуждали с Адиевым. Горлов будет одним из помощников главного тренера. Мы еще не приняли окончательное решение. Через пару дней команда выйдет из отпуска и, возможно, он присоединится.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший тренер московского "Торпедо" Артем Горлов может присоединиться к тренерскому штабу Магомеда Адиева в "Ахмате".

Горлов покинул "автозаводцев" в январе этого года и с тех пор находился без клуба.

По итогам минувшего сезона грозненцы финишировали на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 30 матчах.

Источник: "СЭ"

Руслан Газзаев Ахмат Артем Горлов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится