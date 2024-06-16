По информации Metaratings, центральный защитник Седрик Гогуа этим летом покинет "Шинник". Сообщается, что 29-летний футболист не станет продлевать контракт с ярославским клубом и, вероятнее всего, переберется в один из клубов РПЛ.
Ивуариец присоединился к черно-синим минувшей зимой. На счету игрока 11 матчей за "Шинник", в которых он провел на поле 804 минуты и не отличился результативными действиями.
Защитник Гогуа покинет "Шинник" и может продолжить карьеру в РПЛ
Защитник "Шинника" Седрик Гогуа может сменить команду в летнее трансферное окно.
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