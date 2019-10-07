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Наставник "Балтики" Евгений Калешин рассказал, что ненавидит полученную премию "тренер месяца"

Главный тренер "Балтики" Евгений Калешин был признан тренером месяца в ФНЛ. Наставник калининградского клуба признался, что негативно относится к подобным призам. По мнению Калешина, они не отражают вклада всех членов команды.

"Очень не нравится мне эта премия. Она заставляет человека испытывать нехорошие чувства, гордость и тщеславие. Ни один тренер не может быть лучшим, главное в футболе — игроки. Это премия наших футболистов, штаба, гендиректора, ребят, которые готовят поле, нашего повара. Ненавижу эту премию", — приводит слова Калешина "Чемпионат".


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Теги: Калешин Балтика ФНЛ
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Наставник "Балтики" Евгений Калешин рассказал, что ненавидит полученную премию "тренер месяца"
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