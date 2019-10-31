» » "Торпедо" одержало победу над "Балтикой"

"Торпедо" одержало победу над "Балтикой"

В матче 1/8 финала Кубка России "Торпедо" одержало победу над "Балтикой" - 1:0.

Кубок России

1/8 финала

Гол Сергеев, 54

Торпедо: Кеняйкин, Божин, Шишкин, Самсонов, Шоркин, Елисеев, Лях, Рязанцев (Шустиков, 90+3), Лебеденко (Калугин, 84), Максимов (Самошников, 46), Сергеев

Балтика: Латышонок, Маклаков, Наилсон, Мещанинов, Плопа (Тишкин, 70), Шаваев, Казаев, Кашчелан, Альшин, Глушков, Андраде

Предупреждения: Шишкин, 41, Плопа, 49, Кашчелан, 51, Божин, 66, Самошников, 87, Мещанников.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Торпедо Балтика
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Байрамян: не увидел, чтобы "Спартак" был на голову сильнее и создавал кучу моментов
Дубль Ларссона и дублёры "Ростова". Как "Спартак", "Торпедо" и "Химки" вышли в 1/4 финала Кубка 21
Тедеско: "Спартак" находится еще в шаткой ситуации 5
Карпин: пропустили гол из-за ошибки, "Спартак" не знал, что делать 9
"Торпедо" одержало победу над "Балтикой" 3
"Спартак" выбил "Ростов" из Кубка России и сыграет с ЦСКА в четвертьфинале 44
Марсело рассказал о панической атаке перед финалом Лиги чемпионов
Буффон повторил достижение Дель Пьеро по количеству игр за "Ювентус" 1
Агент Крала подтвердил интерес к игроку со стороны английских клубов
Васютин: готов доказывать, что заслуживаю шанса в "Зените" 2
Куликов стал главным тренером "Краснодара-2"
Роналду показал свой костюм на Хеллоуин
Лебедев раскритиковал проект приказа Минспорта не считать легионерами спортсменов из стран ЕАЭС 2
Помазун: сейчас я стараюсь быть полезным для ЦСКА
Тен Хаг или Почеттино могут возглавить "Баварию"
Помазун: внимание на первом "сухаре" в основе ЦСКА не акцентировал 6
"Спартак" и "Ростов" назвали стартовые составы 11
АПЛ может запретить удары головой из-за угрозы деменции 7
Сын Гарри Реднаппа лишен водительских прав на 3 года. Он был за рулем под действием кокаина
Мостовой - о Тедеско: как в "Поле Чудес", крутился барабан и выпал сектор "Приз" 7
"Химки" обыграли "Оренбург" и вышли в четвертьфинал Кубка России
Бэйл покинул стадион "Реала" за 10 минут до окончания матча с "Леганесом"
Гатти: Месси нужны яйца, чтобы перейти в "Реал" и всё доказать, как Роналду 1
Новость о возвращении Ибрагимовича в Испанию оказалась рекламной акцией
Дегтярев: госкорпорации ежегодно тратят на профессиональный футбол более 7 млрд рублей
Андрей Мостовой: очень хочу попасть в сборную России 9
Рэшфорд: преодолеть трудности можно только через победы
Сарри сообщил о зависимости "Ювентуса" от Игуаина
Кириченко: мне кажется, "Ростов" выиграет сегодня у "Спартака" 2
Бистрович: в перерыве матча с "Уфой" у игроков ЦСКА был серьезный разговор 1
Все новости