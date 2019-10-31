В матче 1/8 финала Кубка России "Торпедо" одержало победу над "Балтикой" - 1:0.
Кубок России
1/8 финала
Гол Сергеев, 54
Торпедо: Кеняйкин, Божин, Шишкин, Самсонов, Шоркин, Елисеев, Лях, Рязанцев (Шустиков, 90+3), Лебеденко (Калугин, 84), Максимов (Самошников, 46), Сергеев
Балтика: Латышонок, Маклаков, Наилсон, Мещанинов, Плопа (Тишкин, 70), Шаваев, Казаев, Кашчелан, Альшин, Глушков, Андраде
Предупреждения: Шишкин, 41, Плопа, 49, Кашчелан, 51, Божин, 66, Самошников, 87, Мещанников.
"Торпедо" одержало победу над "Балтикой"
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