"Краснодар-2" обыграл "Авангард", одержав первую в сезоне победу на своем поле

ФНЛ



21 тур



Краснодар-2 – Авангард К – 1:0

"Краснодар-2" нанес поражение "Авангарду" в матче 21-го тура ФНЛ. Встреча, состоявшаяся 4 ноября в Краснодаре, завершилась победой "быков" с минимальным счетом — 1:0."Краснодар-2" за счет победы обошел "Авангард" в турнирной таблице ФНЛ, поднявшись на 13-ю позицию. У команды 23 набранных очка, она впервые в сезоне победила дома. "Авангард" (21 очко) идет 15-м.Гол: Сергеев, 26: Адамов, Бочко, Мартынов, Ивашин, Бородин, Григорян (Игнатьев, 59), Жигулев, Якимов, Мацукатов (Сперцян, 55 (Таранов, 86)), Кутовой (Халназаров, 70), Сергеев (Марков, 66): Чагров, Лелюкаев, Войнов, Никитин, Тимошин, Земсков, Батютин (Машуков, 52), Бреев, Коробов, Минаев (Кубышкин, 68), Григорьев: Мартынов, 29, Земсков, 54, Коробов, 57, Бородин, 80.