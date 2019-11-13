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"Чайка" обыграла "Мордовию"

В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Чайка" дома обыграла "Мордовию" со счетом 2:1.

23 тур

Гол: Леонтьев, 54, Шайморданов, 72, Безденежных, 90+2 (пен.) - Юсупов, 81

Чайка: Киселев, Гогличидзе, Тумасян, Вяткин, Текучев, Павленко (Шайморданов, 71), Леонтьев, Безденежных, Карташов, Белоус (Подбельцев, 82), Коротаев

Мордовия: Шебанов, Хрипков, Юсупов, Стрелов, Калиханов, Федак, Бояркин (Джумаев, 60), Мухаметшин, Поярков, Навлетов, Ермаков

Предупреждения: Стрелов, 34, Коротаев, 45, Бояркин, 45, Калиханов, 51, Хрипков, 77, Джумаев, 89


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Теги: Чайка Мордовия
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