В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Чайка" дома обыграла "Мордовию" со счетом 2:1.
23 тур
Гол: Леонтьев, 54, Шайморданов, 72, Безденежных, 90+2 (пен.) - Юсупов, 81
Чайка: Киселев, Гогличидзе, Тумасян, Вяткин, Текучев, Павленко (Шайморданов, 71), Леонтьев, Безденежных, Карташов, Белоус (Подбельцев, 82), Коротаев
Мордовия: Шебанов, Хрипков, Юсупов, Стрелов, Калиханов, Федак, Бояркин (Джумаев, 60), Мухаметшин, Поярков, Навлетов, Ермаков
Предупреждения: Стрелов, 34, Коротаев, 45, Бояркин, 45, Калиханов, 51, Хрипков, 77, Джумаев, 89
"Чайка" обыграла "Мордовию"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»