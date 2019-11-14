Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев опроверг слухи о том, что клуб ведет переговоры с бывшим нападающим "Енисея" Марко Обрадовичем.
"Этому "инсайду" уже почти год. Прошлой зимой переговоры с Обрадовичем были, но тогда они ничем не закончились, и возобновлять их мы не намерены. Сообщения в СМИ? Публикации об интересе "СКА-Хабаровск" к футболисту — хорошая реклама, и агенты используют этот трюк далеко не в первый раз. Точечное пополнение в зимнее трансферное окно будет, но пока об этом говорить преждевременно. Впереди — определяющие матчи осенней части сезона", — цитирует Кандалинцева пресс-служба хабаровчан.
28-летний Обрадович перешел в "Енисей" в феврале 2018 года. В общей сложности он провел за красноярцев 28 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В январе 2019 года подписал контракт с белорусским "Торпедо-БелАЗ".
После 23 туров ФНЛ "СКА-Хабаровск" занимает 6-е место в турнирной таблице (37 очков).
"СКА-Хабаровск" опроверг переговоры с экс-форвардом "Енисея" Обрадовичем
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