Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о причинах поражения в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ против "Армавира" (1:2).
— Обидное поражение, поздравляю "Армавир", город, команду.
— Пару слов о том, как шла подготовка к матчу. Разбирали кого-то отдельно или команду?
— Разбирали конкретно всех игроков. И, в целом, команду.
— Наверняка вы в первый раз в Армавире. Ваши эмоции от города и стадиона, исходя из вашего большого опыта.
— Хороший, приятный город. С погодой нам немного не повезло. Говорят, нечасто у вас так ветрено. Стадион не самый плохой для ФНЛ, есть и более старые. Хотелось бы, чтобы уровень арен в нашей лиге поднимался.
— Вопрос относительно матча: вам удалось сравнять счет в первом тайме. Как вы настраивали команду в раздевалке?
— Ничего необычного, все по плану. Сделали обычные корректировки относительно первого тайма.
ФК "Торпедо"
Игнашевич прокомментировал поражение "Торпедо" в матче с "Армавиром"
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