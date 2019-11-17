Игнашевич прокомментировал поражение "Торпедо" в матче с "Армавиром"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о причинах поражения в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ против "Армавира" (1:2).— Обидное поражение, поздравляю "Армавир", город, команду.— Разбирали конкретно всех игроков. И, в целом, команду.— Хороший, приятный город. С погодой нам немного не повезло. Говорят, нечасто у вас так ветрено. Стадион не самый плохой для ФНЛ, есть и более старые. Хотелось бы, чтобы уровень арен в нашей лиге поднимался.— Ничего необычного, все по плану. Сделали обычные корректировки относительно первого тайма.