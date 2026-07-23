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Новичок "Зенита" сравнил матч со "Спартаком" с финалом Кубка Турции

Полузащитник "Зенита" Фелипе Аугусто поделился впечатлениями от первого противостояния со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
Бразилец признался, что сразу ощутил принципиальность этого соперничества.

- Я успел прочувствовать атмосферу соперничества со "Спартаком". В начале матча, когда я был на скамейке, понял всё по отношению болельщиков. Затем по накалу страстей на поле я понял, насколько это важно для самих игроков, - цитирует Аугусто "Советский спорт".

По его словам, по уровню эмоций и напряжения игра напомнила ему финал Кубка Турции, в котором он участвовал в составе "Трабзонспора".

Напомним, матч за Суперкубок России завершился вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался "Зенит" - 4:2. Фелипе Аугусто присоединился к петербургскому клубу нынешним летом, перейдя из "Трабзонспора".

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