Новичок "Зенита" сравнил матч со "Спартаком" с финалом Кубка Турции

- Я успел прочувствовать атмосферу соперничества со "Спартаком". В начале матча, когда я был на скамейке, понял всё по отношению болельщиков. Затем по накалу страстей на поле я понял, насколько это важно для самих игроков, - цитирует Аугусто "Советский спорт".
По его словам, по уровню эмоций и напряжения игра напомнила ему финал Кубка Турции, в котором он участвовал в составе "Трабзонспора".
Напомним, матч за Суперкубок России завершился вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался "Зенит" - 4:2. Фелипе Аугусто присоединился к петербургскому клубу нынешним летом, перейдя из "Трабзонспора".