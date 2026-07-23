Гарначо перешёл из "Челси" в другой клуб АПЛ

"Астон Вилла" усилила линию атаки, арендовав вингера "Челси" Алехандро Гарначо.

Фото: ФК "Астон Вилла"

О переходе аргентинского футболиста бирмингемский клуб объявил официально. Соглашение рассчитано до завершения следующего сезона. После окончания аренды Гарначо должен вернуться в расположение "Челси".



Футболист является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Летом прошлого года он перебрался в "Челси". В минувшем сезоне Гарначо провёл 43 встречи во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей.

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Астон Вилла