Новичок "Зенита" рассказал, как проходит его адаптация в команде

- Адаптация проходит очень хорошо. Из-за того, что я позже присоединился к команде, некоторые ребята находятся в лучшей физической форме. Но я каждый день работаю, чтобы как можно быстрее набрать оптимальные кондиции. Сейчас готов примерно на 80 процентов, - передаёт слова Аугусто "Советский спорт".
Напомним, Фелипе Аугусто перешёл в "Зенит" этим летом из турецкого "Трабзонспора". В первом туре нового сезона РПЛ петербуржцы встретятся с "Акроном". Матч состоится 25 июля в Самаре и начнётся в 16:15 по московскому времени.