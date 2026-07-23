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Новичок "Зенита" рассказал, как проходит его адаптация в команде

Новичок "Зенита" Фелипе Аугусто рассказал, как проходит его адаптация в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
По словам бразильца, он пока не успел выйти на пик физических кондиций.

- Адаптация проходит очень хорошо. Из-за того, что я позже присоединился к команде, некоторые ребята находятся в лучшей физической форме. Но я каждый день работаю, чтобы как можно быстрее набрать оптимальные кондиции. Сейчас готов примерно на 80 процентов, - передаёт слова Аугусто "Советский спорт".

Напомним, Фелипе Аугусто перешёл в "Зенит" этим летом из турецкого "Трабзонспора". В первом туре нового сезона РПЛ петербуржцы встретятся с "Акроном". Матч состоится 25 июля в Самаре и начнётся в 16:15 по московскому времени.

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