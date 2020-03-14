"Ситуация с финансами нормализовалась, ребятам погасили долги. Даже за февраль заплатили", - заявил Петраков для Матч ТВ.
Напомним, что клуб не выплачивал зарплату футболистам 5 месяцев. На сегодняшний день приморский клуб имеет 27 очков и занимает 15-е место в ФНЛ.
Петраков заявил, что ситуация с финансами в "Луче" нормализовалась
Главный тренер "Луча" Валерий Петраков заявил, что клуб больше не имеет задолженностей по зарплате перед игроками команды.
Фото: ФК "Луч"
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