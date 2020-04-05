- С кем из коллег мне интереснее всего было бы поужинать? С Валерием Газзаевым. У него очень много изменений в жизни: он всю жизнь в футболе был, а теперь депутат. Не сомневаюсь, может рассказать о каких-то таинствах.
Да и вообще Георгич — человек, с которым интересно. Я, и когда играл, с ним дружил, и сейчас у нас добрые отношения, – приводит слова Петракова Sportbox.
За свою тренерскую карьеру Валерий Газзаев завоевал 12 трофеев, один из них на Украине с киевским "Динамо". Сборную России наставник возглавлял с 2003 по 2004. В ЦСКА специалист работал с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008.
Завершил свою работу в футбольных клубах после развала "Алании" в 2014 году. С 2016 года является депутатом госдумы РФ.
Петраков: хотел бы поужинать с Газзаевым, он может рассказать о каких-то таинствах
Наставник владивостокского "Луча" Валерий Петраков поделился мнением о бывшем тренере ЦСКА и сборной России, а ныне депутате государственной думы Валерии Газзаеве.
Фото: Sportbox
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