По информации Матч ТВ, владелец клуба Джеван Челоянц решил, что сезон 2019/20 команда доигрывать не будет. Напомним, ранее президент "Армавира" Валентин Климко выступал с опровержением этой информации.
После 27-ми туров "Армавир" занимает 12-е место в таблице ФНЛ, в активе команды 30 очков.
Ранее сообщалось, что владивостокский "Луч" прекратит существование в нынешнем виде. До паузы ФНЛ клуб занимал 16 место в турнирной таблице с 27 очками после 27 туров.
Напомним, что матчи РПЛ и ФНЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Также были отменены большинство спортивных соревнований по всему миру, включая Евро-2020 и летнюю олимпиаду в Токио.
В России 21 102 случая заболевания, 1 694 человек выздоровело, 170 умерло.
"Армавир" не доиграет сезон в ФНЛ
Решение о снятии с первенства было принято руководством клуба.
Фото: СЭ
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