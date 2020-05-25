"Мне очень легко с вами работалось". Прощальные слова Игнашевича в адрес Еленцевой

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Дорогая Елена Васильевна, мне очень жаль, что вы покидаете наш клуб. Вы очень много сделали для Торпедо, и уверен надолго останетесь в памяти и сердцах наших болельщиков. Хочу сказать большое спасибо за вашу заботу обо мне и помощь. Мне очень легко с вами работалось. Будьте здоровы и успешны! Знаю, что останусь вашим другом?
40-летний Игнашевич тренирует "Торпедо" с 2019 года, являясь главным тренером команды, но из-за отсутствия лицензии PRO командой де-юре руководит Николай Савичев.
Еленцева работала в системе клуба с 2007 года. С 2017 года была президентом "Торпедо".