"Мне очень легко с вами работалось". Прощальные слова Игнашевича в адрес Еленцевой

View this post on Instagram

Дорогая Елена Васильевна, мне очень жаль, что вы покидаете наш клуб. Вы очень много сделали для Торпедо, и уверен надолго останетесь в памяти и сердцах наших болельщиков. Хочу сказать большое спасибо за вашу заботу обо мне и помощь. Мне очень легко с вами работалось. Будьте здоровы и успешны! Знаю, что останусь вашим другом?