Бывший вратарь сам сообщал об этом в своем инстаграме в начале июня.
- Журналисты раньше писали, что я еду занимать пост спортивного директора "Металлурга", причём писали с моих слов. Но вы знаете, можно и не быть директором, но помогать клубу. Возможно, что-то в плане работы моей академии. Или, может быть, как агент я помогу "Металлургу" тем, что привезу вам сильного игрока, - цитирует Нигматуллина Gorod48.
Напомним, что сезон ПФЛ был завершен досрочно. По его итогам "Металлург" занял 2-е место в зоне "Центр".
Руслан Нигматуллин за свою карьеру выступал в таких клубах, как "КАМАЗ", московский "Спартак", "Локомотив", "Верона", "Терек", ЦСКА. Вратарь трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка страны.
С 2000 по 2004 вызывался в сборную России. Провел за нее 24 матча.
Нигматуллин прокомментировал информацию о своем назначении на пост спортивного директора "Металлурга"
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи о его назначении на должность спортивного директора липецкого "Металлурга".
Фото: Goodiez
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