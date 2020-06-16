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"Олимп-Долгопрудный" получил право выступить в ФНЛ

"Олимп-Долгопрудный" получил лицензию на выступления в первенстве ФНЛ следующего сезона.
Фото: ФК "Долгопрудный"
- Нам осталось дождаться заседания исполкома РФС, на котором и будет принято решение о том, станет ли наш клуб участником первенства ФНЛ в следующем спортивном сезоне. Заседание пройдет в начале июля после завершения всеми клубами процедуры лицензирования, - сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что если кто-то из клубов ФНЛ откажется от участия в первенстве (напомним, у "Мордовии" возникли проблемы с процедурой лицензирования), то его место среди прочих сможет занять "Алания". Однако к потенциальному участию готовятся сразу несколько команд ПФЛ.

Напомним, недавно клубы из ПФЛ "Олимп" Химки и "Долгопрудный" объявили об объединении. Главным тренером команды стал Ринат Билялетдинов, Владимир Габулов является председателем совета директоров.


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Теги: Олимп-Долгопрудный ФНЛ ПФЛ
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