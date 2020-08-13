- Забил гол, но главное - выиграли. Второй гол, надеялся, запишут на меня, но в итоге - автогол. Знал Игоря Витальевича и раньше, требования его знаю, стараюсь выполнять. Адаптируемся, друг к другу привыкаем.
Да, помогаю ребятам из "Чертаново" с адаптацией, поэтому взрослые ребята сейчас называют меня "главарём", - сказал Зиньковский на послематчевой пресс-конференции.
Зиньковский забил в ворота хабаровчан на 20-й минуте встречи. Спустя 14 минут гости забили автогол. Антон провел на поле 85 минут. "Крылья Советов" одержали победу со счетом 2:0.
В трех турах ФНЛ самарская команда набрала 4 очка и располагается на 11-м месте таблицы.
Ранее сообщалось, что Зиньковский может покинуть клуб. Главным фаворитом на 24-летнего хавбека является "Зенит". Также интерес к Зиньковскому проявляют "Краснодар" и киевское "Динамо".
В его контракте с "Крыльями Советов" прописана сумма выкупа в размере чуть менее миллиона долларов.
Зиньковский: в "Крыльях" меня называют "главарем"
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский подвел итоги матча 3-го тура ФНЛ с хабаровским СКА.
Фото: СЭ
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