Зиньковский: в "Крыльях" меня называют "главарем"

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский подвел итоги матча 3-го тура ФНЛ с хабаровским СКА.
Фото: СЭ
- Забил гол, но главное - выиграли. Второй гол, надеялся, запишут на меня, но в итоге - автогол. Знал Игоря Витальевича и раньше, требования его знаю, стараюсь выполнять. Адаптируемся, друг к другу привыкаем.

Да, помогаю ребятам из "Чертаново" с адаптацией, поэтому взрослые ребята сейчас называют меня "главарём", - сказал Зиньковский на послематчевой пресс-конференции.

Зиньковский забил в ворота хабаровчан на 20-й минуте встречи. Спустя 14 минут гости забили автогол. Антон провел на поле 85 минут. "Крылья Советов" одержали победу со счетом 2:0.

В трех турах ФНЛ самарская команда набрала 4 очка и располагается на 11-м месте таблицы.

Ранее сообщалось, что Зиньковский может покинуть клуб. Главным фаворитом на 24-летнего хавбека является "Зенит". Также интерес к Зиньковскому проявляют "Краснодар" и киевское "Динамо".

В его контракте с "Крыльями Советов" прописана сумма выкупа в размере чуть менее миллиона долларов.

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Теги: Зиньковский Крылья Советов СКА-Хабаровск
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