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Роналду: рекорды всегда приятны, но моя цель всегда - помочь сборной

Криштиану Роналду после разгрома сборной Узбекистана дал понять, что не придаёт большого значения личной статистике.
Фото: Getty Images
Нападающий сборной Португалии отметил, что гораздо больше его радует игра команды и её реакция после ничьей с ДР Конго в стартовом туре.

- Я очень счастлив. Но для меня самое важное - это наша работа и уверенность, которую мы продемонстрировали. Команда показала действительно хорошую игру и значительно прибавила. Как говорится, в каждой туче есть проблеск света. Конечно, лично для меня рекорды всегда приятны, но моя цель всегда - помочь национальной команды достичь своих целей, - приводит слова футболиста официальный сайт ФИФА.

Матч завершился победой Португалии со счётом 5:0. Роналду дважды поразил ворота соперника и был признан лучшим игроком встречи.

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