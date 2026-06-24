Роналду: рекорды всегда приятны, но моя цель всегда - помочь сборной

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- Я очень счастлив. Но для меня самое важное - это наша работа и уверенность, которую мы продемонстрировали. Команда показала действительно хорошую игру и значительно прибавила. Как говорится, в каждой туче есть проблеск света. Конечно, лично для меня рекорды всегда приятны, но моя цель всегда - помочь национальной команды достичь своих целей, - приводит слова футболиста официальный сайт ФИФА.

Нападающий сборной Португалии отметил, что гораздо больше его радует игра команды и её реакция после ничьей с ДР Конго в стартовом туре.Матч завершился победой Португалии со счётом 5:0. Роналду дважды поразил ворота соперника и был признан лучшим игроком встречи.