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Мартинес высказался после победы Португалии со счётом 5:0

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру команды после крупной победы над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Специалист остался доволен тем, как футболисты отреагировали на ничью с ДР Конго в стартовом матче турнира. По словам Мартинеса, португальцы сохранили нужный настрой, но при этом действовали уже более зрело.

- Вот такую реакцию мы увидели в раздевалке. Бывают моменты, когда для того, чтобы прогрессировать в турнире, нужна такая игра, как первая. Сегодня мы увидели команду с тем же настроем и самоотдачей, но с большей зрелостью, потому что это был уже не первый матч. Я очень доволен результатом, - цитирует тренера официальный сайт ФИФА.

Напомним, сборная Португалии разгромила Узбекистан со счётом 5:0. В первом туре команда Мартинеса сыграла вничью с ДР Конго - 1:1.

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