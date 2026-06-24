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Мамаев: нам повезло жить в эпоху Месси

Экс-игрок сборной России Павел Мамаев высказался об игре аргентинца Лионеля Месси.
Фото: ФИФА
По словам Мамаева, нужно наслаждаться игрой Месси и надеяться, что он будет выступать еще много лет.

- Всем болельщикам хочется верить, что Месси будет выходить на поле как можно дольше. Нужно наслаждаться тем, что он делает.

Нам повезло жить в его эпоху, видеть его игру, каждый его гол и каждый матч. Остается только радоваться этому и надеяться, что он продолжит выступать еще много лет, - приводит слова Мамаева "Матч ТВ".

Во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года национальная команда Аргентины одержала победу над Австрией со счетом 2:0. Автором обоих забитых мячей стал Лионель Месси, также капитан южноамериканской команды побил рекорд Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На данный момент в его активе 17 забитых мячей на мундиалях.

Напомним, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира - в финале 2022 года южноамериканцы одержали победу в финале над Францией.

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