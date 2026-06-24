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Агент футболиста "Зенита" подтвердил переход игрока в другой российский клуб

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника Ильи Кирша, сообщил, где продолжит карьеру его клиент.
Фото: ФК "Пари НН"
По словам Голяна, Кирш подписал полноценный контракт с "Пари НН".

- Илья подписал полноценный контракт с "Пари НН".

После полугодичной аренды нижегородский клуб воспользовался опцией выкупа и оформил трансфер игрока из "Зенита", - приводит слова агента Metaratings.

Илья Кирш в минувшем сезоне выступал за "Пари НН" на правах аренды - он вышел на поле в десяти матчах в рамках чемпионата России и не отметился результативными действиями. В первой части сезона центральный защитник был игроком "Черноморца", за который он также выступал на правах аренды. Он провел за новороссийский клуб 17 матчей во всех турнирах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 750 тысяч евро.

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