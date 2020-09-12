"Енисей" сообщил о коронавирусе в команде

Пресс-служба "Енисея" объявила о случаях заражения коронавирусом в команде.

Фото: ФК "Енисей"

"По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты. Команда прошла повторный тест и ждет результатов, по итогам чего определится дальнейший план действий и судьба участия в первенстве", - говорится в сообщении клуба.



В текущем сезоне ФНЛ "Енисей" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.