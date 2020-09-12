"По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты. Команда прошла повторный тест и ждет результатов, по итогам чего определится дальнейший план действий и судьба участия в первенстве", - говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне ФНЛ "Енисей" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
"Енисей" сообщил о коронавирусе в команде
Пресс-служба "Енисея" объявила о случаях заражения коронавирусом в команде.
Фото: ФК "Енисей"
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