— У нас специфический чемпионат. Это проявляется даже в воспитании молодежи. Когда наше футбольное поколение росло, от нас сразу требовали высоких результатов. К счастью, новые тренеры, только закончившие играть, меняют свои методики и перестают требовать от детей и подростков бешеной результативности, — заявил футболист в интервью Russia Today.
Комбаров также заявил, что ему с братом Кириллом очень повезло с тренером в молодости. Валентин Ивакин привил им любовь к футболу, а Анатолий Королёв обращал внимание на координацию и понимание игры.
33-летний Комбаров выступает за "Крылья Советов" с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл пять матчей в ФНЛ, не отметившись результативными действиями. До этого футболист защищал цвета "Спартака" и "Динамо".
Брат Комбарова Кирилл играет за тульский "Арсенал".
Д.Комбаров: когда наше футбольное поколение росло, от нас сразу требовали высоких результатов
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров уверен, что от молодых игроков не стоит сразу требовать высоких результатов
Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
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