Д.Комбаров: когда наше футбольное поколение росло, от нас сразу требовали высоких результатов

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров уверен, что от молодых игроков не стоит сразу требовать высоких результатов

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости