"Томь" арендовала защитника "Динамо" Калачёва

?Илья Калачёв будет выступать за «Томь»



?Сегодня центральный защитник московского «Динамо» Илья Калачёв прилетел в Томск, чтобы подписать трудовое соглашение и приступить к тренировкам с командой. Он переходит в томский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. pic.twitter.com/21jqpRIJya — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 25, 2020

В текущем сезоне 20-летний Калачёв провёл шесть матчей за "Динамо-2" в ПФЛ, отдав одну голевую передачу.В фарм-клуб москвичей он перешёл из молодёжной команды "сине-бело-голубых" этим летом."Томь" после 11 туров занимает предпоследнее место ФНЛ с тремя очками. Недавно клуб возглавил Александр Кержаков.