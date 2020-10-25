Главный тренер "Шинника" Побегалов объявил о своей отставке

Главный тренер ярославского "Шинника" Александр Побегалов объявил об уходе в отставку после проигранного матча против "Текстильщика" (0:3).

Фото: ФК "Шинник"

Наставник "Шинника" Александр Побегалов на послематчевой конференции игры 17 тура ФНЛ "Шинник" - "Текстильщик" (0:3) заявил о своем уходе с поста.



- Главный итог матча - это то, что я сейчас зайду в раздевалку и объявлю команде и руководству о своей отставке, - передает слова Побегалова пресс-служба "Шинника".



После 17 туров ярославский клуб занимает последнюю, 24 строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков. В предыдущем матче "Шинник" в гостях против "Алании" выигрывал по ходу встречи 3:0 и 4:1, но пропустил 3 гола за последние 15 минут и упустил победу (4:4).