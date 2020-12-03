"Иртыш": своих фанатов мы экстремистами не считаем

Пресс-служба "Иртыша" прокомментировала новость о том, что омский суд признал объединение фанатов "Иртыш Ultras" экстремистской организацией и запретил его деятельность.

Фото: ФК "Иртыш"