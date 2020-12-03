"Клуб узнал об этой истории из сообщений СМИ, поэтому что-либо комментировать нам сложно. Своих фанатов мы экстремистами не считаем, их поддержка очень важна для команды, и проходит она без нарушения закона.
Большинство ребят — школьники либо студенты. Никаких серьезных инцидентов с ними не возникало, максимум судью могли поругать с трибуны…", - передает слова пресс-службы омского клуба Sport24.
"Иртыш", выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги, занимает 18 место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Следующий матч омская команда проведет дома против "Динамо" из Брянска 5 декабря. Стартовый свисток встречи прозвучит на стадионе "Красная звезда" в 14:00 по московскому времени.
"Иртыш": своих фанатов мы экстремистами не считаем
Пресс-служба "Иртыша" прокомментировала новость о том, что омский суд признал объединение фанатов "Иртыш Ultras" экстремистской организацией и запретил его деятельность.
Фото: ФК "Иртыш"
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