Защитник сборной России: мы не делим соперников на сильных и слабых

Защитник сборной России Кирилл Данилов высказался об итогах матча с Венесуэлой (2:0).

Фото: Михаил Шапаев, РФС

- Можно ли назвать сборную Венесуэлы нетипичной южноамериканской сборной?



- Я не знаю, это первая южноамериканская сборная, против которой я играл. Ничего такого. Что разбирали, то они и делали. Чем-то прям удивить не получилось.



- Каким был уровень сопротивления?



- Мы не делим соперников на сильных и слабых. Со всеми одинаково играем.



- Как команде провела перерыв, когда было много моментов, но забить не получилось?



- Выходили также, как и на первый тайм заряженными. Забили.



- Что можешь сказать об антураже матча?



- Это очень классно, что помнят, как это было. Антураж классный, когда столько людей приходит на трибуны. Спасибо им. Атмосфера на стадионе просто отличная.



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