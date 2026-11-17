Футболист сборной России: спасибо тренерскому штабу, что поверили и вызвали меня

Полузащитник сборной России Алексей Миронов пообщался с журналистами после товарищеского матча со сборной Венесуэлы.

Фото: РФС

- Как тебе сегодняшняя форма? Окунало в прошлое?



- Это футбол и о внешних атрибутах не думаем. Но это мое личное мнение. У меня сегодня дебют в старте сборной было и настраивался только на футбол. Да, все красиво, но первые мысли только об игре.



Сегодняшние чувства ни с чем не могу сравнить. Мог первый полноценный сбор за сборную. Это не передать словами. Спасибо тренерскому штабу, что поверили и вызвали.



- Что скажешь про соперника и про уровень сопротивления?



- Мы тщательно подготовились. Карпин все показал и рассказал. Готовились к такой игре, что соперник будет много контролировать мяч у своих ворот. Сделали поправки после матча с Узбекистаном. Соперник много выбивал и часто бил в ауты. Что готовили, то и получилось.



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