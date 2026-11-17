Фото: Андрей Шрамко, РФС

- Это совершенно разные команды, разные игроки, не нужно сравнивать. Хороший, крепкий соперник.- Я читаю, конечно, все попадается. Там пишут каждый день очень много. Сегодня опять прочитал, что кто-то мной интересуется, проводит переговоры. Я сам узнаю из Интернета. Просто наблюдаю и спокойно к этому отношусь. С Батраковым на эту тему вообще не общался.- Тяжело, честно. Мы не играем против таких сильных соперников, как Испания, Франция. К нам приезжают команды, которые дают бой, но все матчи получаются равными или с нашей инициативой. Не было такого, чтобы соперник больше владел инициативой, чем мы.- Там говорят уже, что и хоккейную молодёжную сборную не пустят. Это всё политика, всё упирается в неё.