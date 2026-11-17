- Кто сильнее - Узбекистан или Венесуэла?
- Это совершенно разные команды, разные игроки, не нужно сравнивать. Хороший, крепкий соперник.
- Турецкие СМИ пишут, что "Галатасарай" нанял Батракова вербовать вас в эти дни?
- Я читаю, конечно, все попадается. Там пишут каждый день очень много. Сегодня опять прочитал, что кто-то мной интересуется, проводит переговоры. Я сам узнаю из Интернета. Просто наблюдаю и спокойно к этому отношусь. С Батраковым на эту тему вообще не общался.
- Как оцените развитие сборной России по итогам календарного года? Если сравнивать со сборными чемпионата мира...
- Тяжело, честно. Мы не играем против таких сильных соперников, как Испания, Франция. К нам приезжают команды, которые дают бой, но все матчи получаются равными или с нашей инициативой. Не было такого, чтобы соперник больше владел инициативой, чем мы.
- Что думаете о возможном допуске сборной России после новостей о хоккейной сборной?
- Там говорят уже, что и хоккейную молодёжную сборную не пустят. Это всё политика, всё упирается в неё.
Rusfootball.info
Кисляк раскрыл, обсуждал ли с Батраковым возможный переход в "Галатасарай"
Полузащитник сборной России Матвей Кисляк ответил на вопросы журналистов после товарищеского матча с Венесуэлой (2:0).
Фото: Андрей Шрамко, РФС