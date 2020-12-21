– Вылет в ФНЛ был шансом заиграть в основе, но перед началом сезона приехали с тренером из "Чертанова" Сарвели и Цыпченко, из "Торпедо" купили Сергеева. Это было жестко. Я не выхожу с "Балтикой", как так? Прошусь в аренду, уйти. Были с главным тренером разговоры. Был очень хороший вариант с дальнейшим развитием карьеры. Сергей Корниленко [экс-нападающий, а ныне спортивный директор "Крыльев Советов"] говорил, что мне стоит остаться, что меня здесь любят, шанс будет. Потом я начал забивать и получать игровое время, - цитирует Голенкова Metaratings.
21-летний нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков в нынешнем сезоне принял участие в 1 матче за "Крылья Советов-2" в группе 4 Профессиональной футбольной лиги, а также в 20 матчах за главную команду самарского клуба в Футбольной национальной лиге. В ФНЛ российский форвард забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. В прошлом сезоне, в котором "Крылья Советов" выступали в Российской премьер-лиге, Голенков принял участие в 9 встречах взрослой команды, но не отметился результативными действиями.
Голенков рассказал о том, как в начале сезона был готов уйти из "Крыльев Советов"
Форвард "Крыльев Советов" Егор Голенков поделился воспоминаниями о сложном старте текущего сезона в ФНЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!