Последним клубом 34-летнего игрока был карагандинский "Шахтер", за который он провел 16 матчей.
Ранее Ятченко также выступал за "Спартак" Нальчик, "Ахмат", "Крылья Советов", "Енисей" и минское "Динамо".
В текущем сезоне ФНЛ "Акрон" занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Ятченко подписал контракт с "Акроном"
"Акрон" объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Ятченко.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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